03.07.2020 (08:08)
В ходе тренировок подразделения противодействия терроризму отразили нападения на объекты Амурского объединения ВВО
В соединениях и частях общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономии, состоялась внезапная проверка подразделений по противодействию терроризму. В мероприятии было задействовано около 600 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.
В частности, проведена комплексная тренировка по отражению попытки нападения на объекты воинских частей общевойсковой армии Восточного военного округа.
Нападавшие пытались прорваться на охраняемую территорию, но были заблокированы на КПП. В результате атаки, входящие в состав групп противодействия терроризму военнослужащие провели обезвреживание нападавших.В общевойсковой армии уделяется большое внимание постоянной боеготовности групп антитеррора. Тренировки проводятся внезапно по различным сценариям. В роли условных террористов выступают военнослужащие других воинских частей.
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