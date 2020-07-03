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03.07.2020 (08:08)

В ходе тренировок подразделения противодействия терроризму отразили нападения на объекты Амурского объединения ВВО

В соединениях и частях общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономии, состоялась внезапная проверка подразделений по противодействию терроризму. В мероприятии  было задействовано около 600 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.

В частности, проведена комплексная тренировка по отражению попытки нападения на  объекты воинских частей общевойсковой армии Восточного военного округа.

Нападавшие  пытались прорваться на охраняемую территорию, но были заблокированы на КПП. В результате  атаки, входящие в состав групп противодействия терроризму военнослужащие провели обезвреживание нападавших.

В общевойсковой армии уделяется большое внимание постоянной боеготовности групп антитеррора. Тренировки проводятся внезапно по различным сценариям. В роли условных террористов выступают военнослужащие других воинских частей.  
Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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