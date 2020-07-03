03.07.2020 (07:00)

Российские артиллеристы уничтожили скопление противника на учениях в горах Таджикистана

Подразделения артиллерии 201-й военной базы РФ уничтожили скопления живой силы и бронетехники условного противника на учениях в горах Таджикистана.

По замыслу практических действий, огневые позиции противника были обнаружены средствами воздушной разведки и по цифровым каналам связи переданы на командный пункт. Артиллеристы на самоходных гаубицах 2С1 «Гвоздика», совершив марш в район выполнения учебно-боевых задач, выполнили доразведку местности и, укрывшись в седловине гор, заняли закрытые огневые позиции. Стрельбу по целям противника артиллерийские расчеты вели из 122-мм орудий полупрямой наводкой различными типами боеприпасов на дальности от 5 до 15 километров, выполнив более 40 огневых задач сосредоточенным огнем. Также российские подразделения отработали противоогневые манёвры со сменой и маскировкой огневых позиций для введения противника в заблуждение. Для уничтожения тяжелобронированной техники были задействованы операторы переносных противотанковых комплексов «Фагот» с полуавтоматическим наведением ракеты на цель по проводам.

Учение состоялось на горном полигоне Ляур, в нем приняли участие около 300 военнослужащих и более 50 единиц боевой техники.

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