03.07.2020 (07:52)
Расчеты РЭБ общевойсковой армии ЗВО провели учение в Воронежской области
Расчеты подразделений радиоэлектронной борьбы общевойсковой армии Западного военного округа подняты по тревоге в ходе проведения тактического учения в Воронежской области.
Военнослужащие отработали совершение марша на незнакомые военные полигоны, развертывание станций комплексов «Борисоглебск» и «Палантин-А» для ведения радиоразведки и обнаружения сетей управления.
Особое внимание в ходе учения было уделено сопряжению станций радиопомех с автоматизированным пунктом управления и последующей работе в дистанционном режиме. Также, экипажи отработали задачи по поиску и определению координат целей, радиоподавлению каналов спутниковой связи «противника».
Всего к учению в рамках «Единого дня специалиста РЭБ» было привлечено более 500 военнослужащих, а также свыше 40 единиц специальной военной техники.