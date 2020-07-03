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03.07.2020 (07:52)

Расчеты РЭБ общевойсковой армии ЗВО провели учение в Воронежской области

Расчеты подразделений радиоэлектронной борьбы общевойсковой армии Западного военного округа подняты по тревоге в ходе проведения тактического учения в Воронежской области.

            Военнослужащие отработали совершение марша на незнакомые военные полигоны, развертывание станций комплексов «Борисоглебск» и «Палантин-А» для ведения радиоразведки и обнаружения сетей управления.

            Особое внимание в ходе учения было уделено сопряжению станций радиопомех с автоматизированным пунктом управления и последующей работе в дистанционном режиме. Также, экипажи отработали задачи по поиску и определению координат целей, радиоподавлению каналов спутниковой связи «противника».

            Всего к учению в рамках «Единого дня специалиста РЭБ» было привлечено более 500 военнослужащих, а также свыше 40 единиц специальной военной техники.

             

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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