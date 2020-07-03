Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.07.2020 (07:47)

В ЕАО расчеты ОТРК «Искандер» ВВО уничтожили критически важные объекты «противника» крылатыми ракетами в ходе учений

В Еврейской автономной области расчеты ракетного соединения Восточного военного округа, на вооружении которого состоит оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», отработали уничтожение критически важных объектов условного противника. В мероприятии было задействовано около 50 единиц техники.

В ходе учения расчеты ОТРК «Искандер-М»  совершили марш в назначенный район по грунтовым дорогам и пересеченной местности с преодолением естественных препятствий, условно зараженных районов и маневрированием в ограниченном пространстве.

В назначенном районе ракетчики выполнили мероприятия по развертыванию комплексов с марша на неподготовленных позициях. В полевых условиях боевые расчеты соединения отработали вопросы по проверке работоспособности систем ракет, а также выполнили их перегрузку на пусковые установки с использованием транспортно-заряжающих машин.

Получив координаты, расчеты ОТРК «Искандер-М» уничтожили командные пункты и узлы спутниковой связи  условного противника, выполнив учебные (электронные) пуски крылатых ракет.

Кроме того, ракетчики  выполнили комплекс задач по многократной смене стартовых позиций, отразили нападение условной диверсионно-разведывательной группы и провели  маскировку пусковых установок от современных средств разведки вероятного противника.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Специалисты РЭБ ВВО подавили каналы связи самолетов и БЛА условного противника в Бурятии
Командиры ротного звена ВВО прошли дополнительную подготовку по использованию БПЛА и средств РЭБ в интересах подчиненных подразделений
Танкисты армейского корпуса ВВО на Курильских островах поразили все цели на максимальной дальности
Команда ВВО стала золотым медалистом всеармейского конкурса «Полевая кухня»

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false