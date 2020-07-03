03.07.2020 (07:42)
Специалисты РЭБ ВВО подавили каналы связи самолетов и БЛА условного противника в Бурятии
Специалисты подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, в ходе тренировки по выполнению учебно-боевых задач осуществили прикрытие площадных объектов военной инфраструктуры от несанкционированного действия беспилотных летательных аппаратов, а также самолетов условного противника.
В ходе отработки задач военнослужащие на штатной технике совершили марш в назначенный район и уже на месте, в короткий срок, выполнили ряд задач по занятию позиций, развертыванию специального оборудования и засечке воздушных целей.
Расчеты современных комплексов РЭБ «Ртуть» и «Борисоглебск» выполнили временные нормативы по пеленгованию и анализу сигналов источников радиоизлучений, передаваемых по каналам связи воздушных объектов противника.
Главной целью тренировки являлось совершенствование уровня профессиональной подготовки экипажей станций радиопомех, при выполнении ими задач по прикрытию командных пунктов и пунктов управления от воздействия средств воздушной разведки условного противника.
В общей сложности в тактико-специальном занятии приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано порядка 20 единиц специализированной техники и малогабаритных комплексов РЭБ.