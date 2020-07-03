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03.07.2020 (07:38)

Командиры ротного звена ВВО прошли дополнительную подготовку по использованию БПЛА и средств РЭБ в интересах подчиненных подразделений

На полигонах общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированных в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономии, завершился командирский сбор по дополнительной подготовке командиров рот (батарей) и их заместителей под руководством командиров соединений.

В течение четырех дней около 300 командиров рот (батарей) изучали вопросы организации боевой подготовки с учетом новых форм и методов боевого применения подразделений в условиях ведения боевых действий на незнакомой местности. Особенностью сборов явилось изучение характеристик современной техники беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы, а также проведение тренировок по порядку её применению в интересах подчиненных подразделений.

В ходе сбора были проведены практические занятий по огневой подготовке - стрельбе из пистолетов ПМ и автоматов АК-74, вождению боевых машин, стрельбе из вооружения боевых машин пехоты БМП-2, танков Т-72Б3 и Т-80БВ, а также артиллерийского вооружения.

На завершающем этапе командиры рот сдали экзамены по всем предметам обучения, включающим в себя тактическую и специальную подготовку. На зачетах по вождению они водили колесную и гусеничную технику в дневных и ночных условиях с использованием приборов ночного видения.

Всего в обучении и обеспечении сборов приняли участие более 1,5 тысяч военнослужащих.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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