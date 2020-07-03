03.07.2020 (07:18)

Танкисты армейского корпуса ВВО на Курильских островах поразили все цели на максимальной дальности

Военнослужащие танковых подразделений армейского корпуса Восточного военного на Курильских островах, выполнили боевые стрельбы штатным снарядом из 125-мм пушки танка Т-72Б3 по появляющимся и движущимся целям с ходу на расстоянии до 2 тысяч метров.

В ходе занятий по огневой подготовке наводчики отработали ведение фланговой стрельбы в движении. Командиры танков поразили наземные и низколетящие воздушные цели из зенитного пулемёта НСВТ «Утес».

Механики-водители совершенствовали навыки управления многотонной техникой, преодолевая различные препятствия: «змейку», косогор, проход в минно-взрывном заграждении, противотанковый ров, колейный мост и др.

Также, военнослужащие выполнили нормативы по загрузке боеприпасов, переводу танка из походного положения в боевое, разведке и обнаружению целей, сборке и разборке штатного пулемета.

Танкисты поразили более 50 мишеней, используя осколочно-фугасные

и бронебойные боеприпасы.

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