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03.07.2020 (07:10)

Разведчики Висленской мотострелковой дивизии ЗВО опробовали новую полосу препятствий в Белгородской области

Разведчики мотострелкового полка Висленской мотострелковой дивизии Западного военного округа опробовали новую полосу препятствий.

            На территории военного городка в Воронежской области сдан в эксплуатацию новый объект учебно-материальной базы «Тропа разведчика», представляющий собой усложнённую полосу препятствий. Она предназначена для обучения военнослужащих разведывательных подразделений бесшумному и быстрому передвижению в условиях городской и пересеченной местности, а также для оттачивания специальных навыков в условиях, приближенных к боевым.

            В состав объекта учебно-материальной базы входят 20 препятствий различных видов, таких как: проволочные заграждения, заборы, имитации зданий, водные преграды. Кроме того, оборудован участок железнодорожных путей для отработки огневого способа взрывания, имитация линии связи противника, место для снятия часового, окопы для метания гранат. Общая протяжённость полосы препятствий составляет 1,5 км.

            Всего новый объект обучения способен единовременно пропускать на обучении до 50 военнослужащих. Прохождение «Тропы разведчика» является обязательным элементом подготовки разведывательных подразделений к участию в состязаниях «Отличники войсковой разведки».

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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