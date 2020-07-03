03.07.2020 (07:07)

Команда ВВО стала золотым медалистом всеармейского конкурса «Полевая кухня»

На базе военной школы поваров Восточного военного округа, дислоцируемой в Забайкальском крае, прошел всеармейский этап конкурса на лучшего младшего специалиста продовольственной службы «Полевая кухня».

В соревнованиях приняли участие 14 команд из всех военных округов, флотов, видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации, а так же представители из других силовых министерств и ведомств.

Среди округов первое место заняла команда Восточного военного округа. Среди флотов первое место заняла команда Тихоокеанского флота.

Главным элементом соревнования стало приготовление пищи. Специалисты кулинарного дела проявили всё своё профессиональное мастерство при приготовлении различных блюд в полевых условиях согласно установленному меню, а так же приготовление обеда по произвольной рецептуре.

На соревнованиях военнослужащие сдавали зачёты по физической подготовке, затем конкурсанты соревновались в стрельбе из АК-74.

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