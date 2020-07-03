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03.07.2020 (07:03)

Командующий Войсками и силами на Северо-востоке России провел встречу с военнослужащими, назначаемыми на должности мичманов и прапорщиков

Командующий Войсками и силами на Северо-востоке России контр-адмирал Александр Юлдашев в Петропавловске-Камчатском провел личную встречу с военнослужащими по контракту, которые планируются к назначению на должности мичманов и прапорщиков.

Отбор военнослужащих проводился кадровыми и военно-политическими органами по представлению командиров во всех частях и соединениях ОКВС. Основными критериями для подбора кандидатов являлись их высокие морально-деловые качества, а также наличие профильного высшего или среднего специального образования.

Будущие мичманы и прапорщики планируются к назначению на должности боцманов, техников, начальников хранилищ, расчетов и старшин на кораблях и в подразделениях ОКВС.

Контр-адмирал Юлдашев рассказал военнослужащим о перспективах развития объединения, выслушал их пожелания и просьбы, а также дал рекомендации по становлению в новых должностях.

  После беседы с командующим Войсками и силами на Северо-востоке около 50 военнослужащих утверждены к назначению на должности, включены в приказ и в ближайшие дни прибудут к новым местам несения службы.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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