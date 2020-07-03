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03.07.2020 (06:59)

Военнослужащие Гвардейской общевойсковой армии ЗВО завершили проверку по физической подготовке

Военнослужащие Гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа, штаб которой дислоцирован в городе Воронеж, завершили проверку по физической подготовке.

Испытания прошли на военных спортивных городках в соединениях и воинских частях в Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской, Смоленской, Нижегородской областях и городе Коломна Московской области.

Военнослужащие сдали нормативы для проверки основных физических качеств: на быстроту, выносливость, силу, ловкость и военно-прикладной навык.

Для сдачи выполнялись упражнения физической подготовке по подтягиванию на перекладине, бегу на короткие и длинные дистанции, а также упражнения по военно-прикладным видам спорта, таким как метание гранаты на дальность с места и совершение марш-броска на 5 км.

Всего к выполнению спортивных нормативов было привлечено около 6 тыс. военнослужащих. Сдача проверки физической подготовки проводится в соответствии с планом боевой подготовки Западного военного округа и позволяет улучшить результаты спортивных достижений для каждого военнослужащего и подразделения

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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