03.07.2020 (06:59)

Военнослужащие Гвардейской общевойсковой армии ЗВО завершили проверку по физической подготовке

Военнослужащие Гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа, штаб которой дислоцирован в городе Воронеж, завершили проверку по физической подготовке.

Испытания прошли на военных спортивных городках в соединениях и воинских частях в Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской, Смоленской, Нижегородской областях и городе Коломна Московской области.

Военнослужащие сдали нормативы для проверки основных физических качеств: на быстроту, выносливость, силу, ловкость и военно-прикладной навык.

Для сдачи выполнялись упражнения физической подготовке по подтягиванию на перекладине, бегу на короткие и длинные дистанции, а также упражнения по военно-прикладным видам спорта, таким как метание гранаты на дальность с места и совершение марш-броска на 5 км.

Всего к выполнению спортивных нормативов было привлечено около 6 тыс. военнослужащих. Сдача проверки физической подготовки проводится в соответствии с планом боевой подготовки Западного военного округа и позволяет улучшить результаты спортивных достижений для каждого военнослужащего и подразделения

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