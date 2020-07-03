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03.07.2020 (06:56)

Дизельная подводная лодка и малые противолодочные корабли ТОФ провели дуэль в Японском море

В соответствие с планом боевой подготовки в акватории Японского моря проведено тактическое учение в ходе которого корабельная противолодочная ударная группа (КПУГ) в составе малых противолодочных кораблей «Кореец», «Советская Гавань» и «МПК-221», совместно с противолодочным самолётом Ил-38 отрабатывали поиск, слежение и атаку подводной лодке условного противника.

По вводной экипаж самолета Ил-38 вылетел в район предполагаемого нахождение подводной лодки условного противника, где выставил поле из гидроакустических буев. После обнаружения субмарины противолодочники передали координаты корабельной противолодочной ударной группе, которая атаковала подводную лодку практическими торпедами и глубинными бомбами.

В свою очередь подводная лодка совершила маневр уклонения и провела контратаку выполнив практическую стрельбу по отряду кораблей торпедами. Подводники осуществили отрыв от преследования «противником» с постановкой помех и ложных целей.

Выполнение упражнения в море обеспечивали суда вспомогательного флота.

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
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Метки:
Восточный военный округ
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