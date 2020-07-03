03.07.2020 (00:35)

На конкурсе «Мастера артиллерийского огня» минометчики 631 учебного центра лидируют после этапа индивидуальной гонки

На полигоне «Широкий Карамыш» в Саратовской области состоялся первый этап конкурса АРМИ-2017 «Мастера артиллерийского огня» – «Индивидуальная гонка расчетов», по предварительным итогам лидируют минометчики 631 регионального учебного центра ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск.

Расчет возглавляемый старшим сержантом Владимиром Пяхиным поразил все цели и преодолел препятствия без штрафных баллов. Показав лучший результат гонок 10 мин 38 сек.

На данном этапе соревнований водители продемонстрировали вождение машин УРАЛ-43206 по различным препятствиям (колейный проход в минно-взрывном заграждении, брод, косогор, змейка), а номера расчетов посоревновались в корректировке огня и поражению целей из миномета 2С12А «Сани», гранатомета РПГ-7В, пулемета ПКТ и автомата АК-74.

Соревнования в которых принимают участие более 150 лучших артиллеристов Вооруженных Сил России завершатся 5 июля 2020 года.

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