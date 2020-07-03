03.07.2020 (00:02)

За неделю после открытия главный храм ВС РФ посетили свыше 30 тысяч человек

Свыше 30 тысяч человек посетили музейно-храмовый комплекс "Дорога памяти" и входящий в него главный храм Вооруженных сил России за неделю после открытия. Об этом заявил в четверг заместитель министра обороны, начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов.

"За неполную неделю комплекс посетили свыше 30 тысяч человек", - сказал он на встрече создателей музейно-храмового комплекса и представителей его руководства с журналистами. Как отметила директор комплекса Елена Мироненко, только накануне, когда в России был нерабочий день, в нем побывали около 10 тысяч человек.

"Цель нашей сегодняшней встречи - настоящее и будущее храма. Мы все должны подумать, как этот комплекс сделать как можно более доступным для людей", - сказал Картаполов, заметив, что храм будет открыт ежедневно.

Замминистра напомнил, что комплекс создавался организованно и быстро, "как все, что делается в Минобороны по решению его руководителя генерала армии Сергея Шойгу". "Теперь комплекс живет новой жизнью", - подчеркнул генерал.

По его оценке, только современные технологии позволили реализовать этот уникальный проект, который позволяет узнать о практически каждом участнике Великой Отечественной войны, здесь собраны данные о 33,5 млн человек. "Мы хотим стать самым технологичным музеем, входящим в двадцатку самых посещаемых музеев мира", - подчеркнул Картаполов.

Он напомнил, что здесь собрана земля с 22 тысяч захоронений советских воинов как в России, так и в ближнем и дальнем зарубежье. Замминистра высоко оценил работу архитекторов, скульпторов, художников, работавших над убранством храма. "Люди, которые здесь трудились, вошли в историю", - подчеркнул он.

Музейно-храмовый комплекс "Дорога памяти" состоит из музейной галереи "1418 шагов к Победе", главного храма Вооруженных сил России, а также экспозиции под открытым небом "Поле Победы" и мемориального парка. Главный храм ВС РФ освящен 14 июня Патриархом Московскими всея Руси Кириллом, который отныне является настоятелем собора. Музейно-храмовый комплекс был открыт 22 июня в присутствии президента РФ Владимира Путина и министра обороны России Сергея Шойгу.



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