03.07.2020 (00:01)
«Русские Витязи» провели уникальные полеты с выполнением пилотажа на трех типах самолетов в едином строю
В Подмосковной Кубинке летчики авиационной группы высшего пилотажа «Русских Витязей» провели уникальные полеты с выполнением группового и одиночного пилотажа.
Особенностью полетов стало выполнение комплекса фигур сложного и высшего пилотажа на самолетах Су-27, Су-30см и Су-35с, стоящих в настоящий момент на вооружении авиационной группы.
Впервые все три типа самолетов были в едином строю.
В ходе полета летный состав в составе трех экипажей в строевом порядке «пеленг» выполнил «виражи», «косые петли», «горки», «полуперевороты» и другие элементы. Пилотажная программа выполнялась на установленных интервалах и дистанциях менее трех метров между самолетами.
В завершении ведущий пилотажной группы гвардии полковник Андрей Алексеев выполнил «колокол», «кадушку», «штопор», «проход на минимальной скорости», продемонстрировав сверхманевренные характеристики новейшего многоцелевого истребителя Су-35с.