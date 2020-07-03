03.07.2020 (00:01)

«Русские Витязи» провели уникальные полеты с выполнением пилотажа на трех типах самолетов в едином строю

В Подмосковной Кубинке летчики авиационной группы высшего пилотажа «Русских Витязей» провели уникальные полеты с выполнением группового и одиночного пилотажа.

Особенностью полетов стало выполнение комплекса фигур сложного и высшего пилотажа на самолетах Су-27, Су-30см и Су-35с, стоящих в настоящий момент на вооружении авиационной группы.

Впервые все три типа самолетов были в едином строю.

В ходе полета летный состав в составе трех экипажей в строевом порядке «пеленг» выполнил «виражи», «косые петли», «горки», «полуперевороты» и другие элементы. Пилотажная программа выполнялась на установленных интервалах и дистанциях менее трех метров между самолетами.

В завершении ведущий пилотажной группы гвардии полковник Андрей Алексеев выполнил «колокол», «кадушку», «штопор», «проход на минимальной скорости», продемонстрировав сверхманевренные характеристики новейшего многоцелевого истребителя Су-35с.

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