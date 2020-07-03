03.07.2020 (00:30)

Участники конкурса «Авиадартс-2020» выполнили первый практический этап

Летчики, участвующие во всеармейском этапе конкурса «Авиадартс-2020», сдали нормативы по физической подготовке.

Всего конкурсантам предстояло сдать упражнения на скорость, ловкость, координацию и силу.

Экипажи выполнили жим лежа, тройной прыжок в длину, а также прошли баскетбольный тест и вращение на стационарном колесе для проверки работы вестибулярного аппарата.

Следующие этапы конкурса будут включать летную программу. Конкурсантам предстоит выполнить задачи навигации, техники пилотирования, визуальной воздушной разведки, боевого применения по наземным целям и другие.

Всероссийский этап конкурса «Авиадартс-2020» будет проходить до 11 июля. Для проведения соревнований будут задействованы аэродромы в Рязанской, Калужской и Брянской областях, а также полигон Дубровичи под Рязанью.

В конкурсе примут участие более 50 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации, которые прошли отбор в соединения, объединениях Воздушно-космических сил и в военных округах.

На полигоне, на котором пройдет практическая часть соревнований, в настоящий момент завершена подготовка мишенного поля и объектов инфраструктуры. В частности для каждого из конкурсантов расставлены персональные мишени, обозначающие технику условного противника, и зачетные зоны, при попадании в которые летный состав получает соответствующие баллы. Помимо этого на полигоне представлены 12 типов целей (тактические, стрелковые, бомбардировочные и радиолокационные мишени), включая аэродром со стоянкой авиационной техники и дежурной парой самолетов на взлете, зенитные ракетные комплексы на стартовых позициях, танковая рота на марше, мотопехотная рота в районе развернутого командного пункта, комплекс макетов автомобильной техники.

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