02.07.2020 (22:32)

Команда Центрального военного округа стала лучшей на всеармейском этапе международных соревнований «Военное ралли»

В Республике Тыва состоялась церемония награждения победителей всеармейского конкурса «Военное ралли». Состязания среди лучших экипажей боевых машин проходили на горном полигоне «Кара-Хаак» в рамках Армейский международных игр - 2020.

По итогам соревнований первое место заняла команда Центрального военного округа, второе место у военнослужащих Западного военного округа, замкнули тройку победителей команда Восточного военного округа.

Соревнования проходили в течение трех дней, в них принимали участие семь команд от 4 округов: Центрального, Западного, Южного, Восточного, команда Северного флота, военнослужащие Воздушно-десантных войск, а также команда войск национальной гвардии. Каждая команда состояла из 5 экипажей, которые выполняли заезды на грузовых машинах «Урал» и «КАМАЗ» с колесной базой 4х4 и 6х6, а также на специальной технике. Конкурс проходил в два этапа - «Огневой рубеж» и «Командная гонка».

Лучшие военнослужащие из команд, занявшие призовые места, представят Россию на международном турнире, который состоится в Туве в августе 2020 года.

Во время проведения соревнований строго соблюдались противоэпидемиологические требования. Перед началом конкурса весь личный состав прошел тестирование на предмет инфицирования новой коронавирусной инфекцией COVID-19, результаты анализов у военнослужащих отрицательные. Специалисты РХБ защиты проводили полную дезинфекцию техники, а также специальных участков и мест проведения конкурса.

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