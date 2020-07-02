02.07.2020 (22:30)

Разведчики «подорвали» железную дорогу в Новосибирской области в ходе всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки»

Участники всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки» произвели подрыв участка железной дороги на третьем этапе всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки».

Накануне в Новосибирском высшем военном командном училище прошла жеребьевка по порядку прохождения командами препятствий «Тропа разведчика» на всеармейском этапе конкурса «Отличники войсковой разведки-2020», который проходит в Новосибирской области. Первыми к преодолению самого зрелищного этапа соревнований приступили разведчики Дальневосточного высшего общевойскового командного училища.

В первый день проведения этапа выступят 6 команд, участников соревнований. Команде Новосибирского высшего военного командного училища, сохранившей за собой лидирующие позиции, после первых двух этапов, предстоит преодолеть «Тропу разведчика» завтра.

«Тропа разведчика» считается самым сложным этапом в соревнованиях. Комплекс препятствий включает в себя 22 элемента, имитирующих разрушенное здание, заборы с колючей проволокой, рвы с водой, участок зараженной местности и заминированные площадки. Более 700 метров преград разведчикам необходимо преодолеть в полной боевой экипировке, неся на себе около 18 кг снаряжения.

Во всеармейском этапе конкурса участвуют более 150 военнослужащих. Продлятся игры до 09 июля. Команда разведчиков, которая покажет лучший результат, будет представлять Россию на Армейских международных играх – 2020.

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