02.07.2020 (21:31)

В ходе первого этапа конкурса по полевой выучке среди подразделений специального назначения ВДВ «Полярная звезда», проходящего под Новороссийском, участники совершили десантирование на точность приземления в составе групп

Военнослужащие подразделений специального назначения (СпН) Воздушно-десантных войск (ВДВ), в рамках первого этапа Всеармейского конкурса «Полярная звезда», проводимого в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2020» выполнили десантирование на точность приземления в составе групп.

По условиям конкурса, упражнение выполнялось в составе группы СпН в течение одного прохода вертолета Ми-8АМТШ над целью. Высота отделения группы СпН от воздушного судна - 1200 - 1500 м. На площадке приземления обозначена цель - круг радиусом 25 м, внутри этой цели находятся еще два круга - один радиусом 15 м и второй радиусом 5 м. При попадании одного парашютиста в круг с радиусом 5 м участнику начисляется 0 баллов. При попадании в круг радиусом 15 м участнику начисляется 1 балл, а при попадании в круг 25 м начисляются 2 балла. При приземлении парашютиста вне габаритов цели участнику начисляются 3 балла.

По итогам десантирования первое общекомандное место завоевали представители Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения, второй результат у группы специального назначения из Тульского гвардейского соединения ВДВ, третьими стали спецназовцы из Псковского гвардейского соединения.

Кроме того, в завершении первого дня конкурса командиры (заместители коман­диров) групп СпН, снайперы, разведчики–радисты, гранато­метчики и саперы выполнили индивидуальные упражнения стрельб.

Индивидуальное ведение огня на точность отрабатывалось из пистолетов Макарова (ПМ), автоматов АК-74М, пулемётов ПКМ и «Печенег», ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7Д и снайперских винтовок СВД.

На следующем этапе конкурса участники состязаний в составе групп отработают упражнение – «Штурм здания», с предварительным десантированием посадочным способом из вертолета.

Всеармейский этап конкурса «Полярная звезда» по полевой выучке среди подразделений специального назначения проводится на полигоне Раевский под Новороссийском, в рамках подготовки к Армейским международным играм «АрМИ-2020».

Впервые ежегодный конкурс проводится на полигоне «Раевский» Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения.

Всего в конкурсе принимают участие около 100 лучших разведчиков из 5 подразделений специального назначения воздушно-десантных (десантно-штурмовых) соединений, а также отдельного гвардейского соединения специального назначения из подмосковной Кубинки.

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