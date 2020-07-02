02.07.2020 (21:26)

В Санкт-Петербурге прошло заседание Военного совета Ленинградской армии ВВС и ПВО в формате видеоконференцсвязи

Сегодня в г.Пушкине (г.Санкт-Петербург) в штабе Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа в формате закрытой видеоконференцсвязи состоялось заседание Военного совета, в ходе которого обсуждался ход боевой подготовки войск.

Под руководством исполняющего обязанности командующего объединения генерал-майора Олега Маковецкого на заседании Военного совета были подведены промежуточные итоги боевой подготовки соединений и воинских частей, соблюдения правопорядка и воинской дисциплины, проведения профилактических мероприятий по противодействию распространения вирусных и инфекционных заболеваний, а также определены перспективные планы на дальнейший период обучения.

Помимо этого, были рассмотрены вопросы подготовки к проведению предстоящих совместных и раздельных командно-штабных тренировок по управлению соединениями и воинскими частями объединения, а также тактических учений с боевой стрельбой на государственных полигонах страны.

В заседании Военного совета принимали участие заместители командующего Ленинградского объединения, офицеры управления армии, а также командиры соединений и воинских частей, дислоцированных на территории 26 субъектов России.

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