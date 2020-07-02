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02.07.2020 (21:22)

На форуме «Армия-2020» для посетителей будет представлена экспозиция к 200-летию Военной академии РВСН

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» для посетителей будет представлена экспозиция к 200-летию Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.

На экспозиции гостям и участникам форума будут представлены успехи и достижения академии в учебной и научной областях, её вкладе в подготовку высококвалифицированных офицерских кадров для Ракетных войск стратегического назначения.

Кроме этого, специалисты академии примут активное участие в более 150 мероприятиях научно-деловой программы форума. Это, прежде всего участие профессорско-преподавательского состава в брифингах, конференциях, деловых встречах.

Наиболее интересным и важным на форуме станет круглый стол по линии академии «Информационные технологии и искусственный интеллект
в системе военного образования: тенденции и инновации».

Филиал Военной академии РВСН проведёт круглый стол на тему «Применение новых инфокоммуникационных технологий и средств связи
в РВСН».

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
Ракетные войска
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