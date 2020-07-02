02.07.2020 (21:01)

Военнослужащие привели в порядок захоронения военачальников-политработников на Новодевичьем кладбище

В рамках проведения в Российской Федерации Года памяти и славы офицеры Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации и курсанты Военного университета Министерства обороны Российской Федерации приняли участие в мероприятии по уходу

за захоронениями военачальников-политработников, руководителей центральных военных учреждений культуры Вооруженных Сил, известных писателей, артистов.

Приведены в порядок могилы руководителей ГлавПУРа: Маршала Советского Союза Ф.И.Голикова, генерала армии А.А.Епишева, генерал- полковников К.В.Крайнюкова. Ф.Ф.Кузнецова, И.В.Шикина. генерал- лейтенанта А.И. Запорожца, начальников Главного политуправления ВМФ генерал-полковника И.В.Рогова и адмирала С.Е.Захарова, начальника Военно-политической академии имени В.И. Ленина генерала армии Е.Е.Мальцева, члена военного совета - начальника политуправления Сухопутных войск генерала армии С.П.Васягина, члена военного совета - начальника полигу правления Московского военного округа генерал-полковника К.С. Грушевого. Героя Советского Союза полковника А.И. Рыжова, художественного руководителя и главного дирижера Ансамбля красноармейской песни, автора музыки Государственного Гимна СССР, песни «Священная война» А.В. Александрова, художника-баталиста, инициатора создания и первого руководителя студии военных художников Красной Армии Митрофана Грекова, артиста Центрального академического театра Российской Армии Владимира Зельдина, известных писателей бригадного комиссара Николая Островского и политкомиссара РККА Дмитрия Фурманова.

В июле 2020 г. аналогичные акции по сохранению исторической памяти

о ратном подвиге русского народа, формированию уважительного отношения к памяти павших защитников Отечества пройдут во всех гарнизонах Вооруженных Сил Российской Федерации.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице