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02.07.2020 (20:47)

Около 200 призывников со всех регионов Западного военного округа отправятся служить в научные роты

Около 200 призывников  со всех регионов Западного военного округа будут отправлены для прохождения военной службы в научные роты, более 50 из них непосредственно в роты инновационного технополиса «Эра», остальных распределят в научные роты Министерства обороны Российской Федерации.

В этом году торжественных церемоний не будет, также, как и родителей на сборном пункте в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе. Все призывники сдадут тестирование на короновирус, оно будет проходить в отдельных помещениях. Сама процедура займет 15 минут. Как только у призывника будет отрицательный результат он сможет пройти для прохождения медицинской комиссии.

На территорию сборных пунктов будут допускаться группы, не превышающие 5 человек. Отправка призывников со сборных пунктов будет осуществляться специально подготовленным транспортом: дезинфекции будут подвержены салон, багажные отсеки и система вентиляции транспорта.

Все призывники, направляемые для прохождения военной службы по призыву в научные роты, перед отправкой будут переодеты в повседневную форму одежды и получат необходимое имущество.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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