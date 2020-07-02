02.07.2020 (20:42)

Внедрение современных информационных технологий в деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации обсудят на форуме «АРМИЯ-2020»

В рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» 28 августа спланировано проведение круглого стола на тему: «Актуальные вопросы развития информационных систем Вооруженных Сил Российской Федерации».

В ходе круглого стола обсудят доклады представителей органов военного управления и военно-промышленного комплекса по перспективам внедрения современных информационных технологий с целью определения основных направлений развития автоматизированных информационных систем Вооруженных Сил Российской Федерации.

Модератор дискуссии – руководитель Департамента информационных систем Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Олег Масленников.

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