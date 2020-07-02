02.07.2020 (20:32)

В Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище состоялась церемония похорон выдающегося флотского военачальника Адмирала Василия Петровича Еремина.

30 июня 2020 года на 78-м году жизни после тяжелой болезни скончался адмирал в запасе, кандидат военных наук, профессор ЕРЁМИН Василий Петрович руководитель, авторитетный педагог и воспитатель, ученый. Сегодня состоялась церемония похорон В.П. Ерёмина на Серафимовском кладбище.

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России Адмирал Николай Евменов, Военный Совет ВМФ России, командование Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии, руководство Военного Учебно-Научного Центра ВМФ, Адмиралтейский координационный совет ветеранских организаций ВМФ, выражают глубокие соболезнования родным и близким, товарищам и сослуживцам Адмирала Ерёмина Василия Петровича.

Василий Петрович родился 2 января 1943 года в селе Нащекино Бондарского района Тамбовской области. Окончил школу в 1960 году и, проработав год на Тамбовском химкомбинате, решил связать свою судьбу с морем.

В г. Ленинграде поступил в Кронштадтскую мореходную школу, блестяще ее окончил и в 1962 году поступил в Высшее военно–морское училище им. М.В. Фрунзе, которое с отличием окончил в 1967 году. После окончания училища был назначен командиром зенитной батареи БЧ-2 эсминца «Напористый» (пр.56).

В октябре 1967 года назначен командиром БЧ-3 большого противолодочного корабля «Сообразительный» (пр. 61) 21-й бригады противолодочных кораблей Черноморского флота.

С сентября 1972 года по окончании ВСОК ВМФ - помощник командира учебного крейсера «Дзержинский» (пр. 68-бис), с января 1974 г. - старший помощник командира, с декабря 1974 г. - командир большого противолодочного корабля «Комсомолец Украины» (пр. 61) 21-й бригады противолодочных кораблей 30-й дивизии противолодочных кораблей Черноморского флота.

В июне 1979 г., окончив Военно-морскую академию им. А. А. Гречко, назначен начальником штаба, в июле 1983 г. - командиром 150-й отдельной бригады ракетных кораблей. С октября 1984 г. – командир 30-й дивизии противолодочных кораблей Черноморского флота. С 1987 по 1989 годы - слушатель ВАГШ ВС СССР им. К. Е. Ворошилова, после окончания - командир 7-й (Атлантической) Оперативной эскадры Северного флота.

С октября 1991 г. - первый заместитель командующего Северным флотом. В 1991 году присвоено воинское звание вице-адмирал. С сентября 1992 года по сентябрь 1995 года - заместитель Главнокомандующего Военно-Морским Флотом.

С сентября 1995 года - начальник Военно-морской академии имени Н.Г. Кузнецова. За годы командования академией адмиралом В.П. Ереминым научно-педагогический коллектив внес значительный вклад в обоснование новых форм преподавания, разработку методологии современной высшей военно-морской школы. Научные заслуги академии были отмечены двадцатью призами самых престижных международных форумов.

Соавтор монографии «Военно-морское образование в России» (2000 год).

Кандидат военных наук (1999 год), профессор (2002 год).

С 2003 года - В.П. Еремин в запасе. Родному флоту он отдал 44 года своей жизни.

Награжден орденами Красной Звезды (1991 год), «За службу Родине в ВС СССР» II степени (1985 год), III степени (1975 год), «За военные заслуги» (1996 год), медалями, именным оружием (1993 год, 2002 год).

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