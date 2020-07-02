Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.07.2020 (15:32)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятие по специальной подготовке

С личным составом мотострелкового батальона Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели занятие по специальной подготовке военнослужащих для действий в составе российского воинского контингента (РВК) миротворческих сил (МС).

В ходе занятия военнослужащие ОГРВ ПРРМ изучили функциональные обязанности при несении службы на миротворческих постах в Зоне безопасности, а также нормы международного права. При проведении занятия особое внимание уделили вновь прибывшим военнослужащим по контракту.

В рамках летнего периода обучения мотострелкового батальона ОГРВ ПРРМ, основной упор при обучении будут уделять занятиям по программе специальной подготовки военнослужащих для действий в составе РВК МС, так как в октябре текущего года запланирована ротация мотострелковых батальонов в Зоне безопасности.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье завершились состязания среди снайперов
Российские военнослужащие в Приднестровье провели турнир по баскетболу
В армейском корпусе Балтийского флота завершились сборы гранатомётчиков и расчетов АГС-17
Боевые расчеты системы С-300 ПМ2 «Фаворит» Западного военного округа отразили нападение условного воздушного противника

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false