02.07.2020 (15:32)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятие по специальной подготовке

С личным составом мотострелкового батальона Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели занятие по специальной подготовке военнослужащих для действий в составе российского воинского контингента (РВК) миротворческих сил (МС).

В ходе занятия военнослужащие ОГРВ ПРРМ изучили функциональные обязанности при несении службы на миротворческих постах в Зоне безопасности, а также нормы международного права. При проведении занятия особое внимание уделили вновь прибывшим военнослужащим по контракту.

В рамках летнего периода обучения мотострелкового батальона ОГРВ ПРРМ, основной упор при обучении будут уделять занятиям по программе специальной подготовки военнослужащих для действий в составе РВК МС, так как в октябре текущего года запланирована ротация мотострелковых батальонов в Зоне безопасности.

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