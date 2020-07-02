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02.07.2020 (20:14)

Мотострелки общевойсковой армии ЗВО отразили нападение «террористов» на учении в Нижегородской области

Мотострелковые подразделения общевойсковой армии Западного военного округа отразили нападение групп противника в Нижегородской области.

Масштабное тактическое учение с боевой стрельбой завершилось на полигоне «Мулино». По тактическому замыслу отражение наступления превосходящих сил условного противника на полигоне отработали более 700 военнослужащих, также было задействовано около 150 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Боевое охранение мотострелковых подразделений после встречного боя на бронетранспортерах БТР-82А поразили мишени, имитирующие бронированную технику, прикрывающую наступление заминированных автомобилей «террористов».

Живую силу и легкобронированную технику наступающего «противника» мотострелки уничтожили с помощью 30-мм пушек бронетранспортеров, а также 125-мм орудий танков
Т-72БА, под прикрытием гранатометов РПГ-7В.

В ходе проведения тактического учения особое внимание было уделено ведению маневренной обороны, а также современному опыту противодействия малоразмерным беспилотным летательным аппаратам.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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