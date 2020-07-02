02.07.2020 (17:50)

На полигоне Алабино ЗВО состоялись первые индивидуальные заезды танковых экипажей всеармейского конкурса «Танковый биатлон»

В Подмосковье на полигоне Алабино Западного военного округа состоялись первые индивидуальные гонки среди танковых экипажей всеармейского конкурса «Танковый биатлон» Армейских международных игр-2020.

Маршрут прохождения трассы оборудован естественными и искусственными препятствиями, брод длиной в 30 м, косогор, противотанковый ров, колейный мост, эскарп, минное поле и др, а также участками скоростного прохождения и обгона, проведения стрельб и пунктами управления судейской комиссии.

Танкисты поражали мишени штатным артиллерийским выстрелом, противотанковой управляемой ракетой, стрельбой из крупнокалиберного пулемета «Корд» различные мишени, находящиеся на удалении от 900 до 2,2 м, имитирующие танк, вертолет, БМП и ручной противотанковый гранатомет.

Во Всеармейских состязаниях «Танковый биатлон» принимает участие свыше 15 экипаж танков Т-72Б3 ставшие лучшими в Южном, Центральном, Западном и Восточном военных округах, Воздушно-десантных войсках, Казанском высшем командном танковом училище и Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище.

Победители всеармейского этапа представят команду Вооруженных Сил Российской Федерации на международном этапе «Танкового биатлона» в Алабино Московской области.

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