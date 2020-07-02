02.07.2020 (18:18)

В Новосибирске прошла жеребьевка участников конкурса «Отличники войсковой разведки»

В Новосибирском высшем военном командном училище прошла жеребьёвка по порядку прохождения командами препятствий «Тропа разведчика» на всеармейском этапе конкурса «Отличники войсковой разведки-2020», который проходит в Новосибирской области. Первыми к преодолению самого зрелищного этапа соревнований приступят разведчики Дальневосточного высшего общевойскового командного училища.

В первый день проведения этапа выступят 6 команд, участников соревнований. Команде Новосибирского высшего военного командного училища, сохранившей за собой лидирующие позиции, после первых двух этапов, предстоит преодолеть «Тропу разведчика» завтра.

«Тропа разведчика» считается самым сложным этапом в соревнованиях. Комплекс препятствий включает в себя 22 элемента, имитирующих разрушенное здание, заборы с колючей проволокой, рвы с водой, участок зараженной местности и заминированные площадки. Более 700 метров преград разведчикам необходимо преодолеть в полной боевой экипировке, неся на себе около 18 кг снаряжения.

Во всеармейском этапе конкурса участвуют более 150 военнослужащих. Продлятся игры до 9 июля. Команда разведчиков, которая покажет лучший результат, будет представлять Россию на Армейских международных играх – 2020.



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