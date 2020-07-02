02.07.2020 (18:12)
В Военной академии РВСН имени Петра Великого прошло заседание Учёного совета
В Военной академии РВСН имени Петра Великого прошло заседание Учёного совета. В соответствии с повесткой дня были рассмотрены основные итоги государственной итоговой аттестации выпускников академии и её филиала.
С докладом выступил заместитель начальника академии по учебной и научной работе генерал-майор Роман Ногин.
В ходе мероприятия обсуждались вопросы выполнения плана методической деятельности академии за 2019/20 год и задачи на 2020/21 учебный год, проведения конкурса на представления педагогических работников к почётным званиям «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» и ведомственным наградам Министерства науки и высшего образования РФ, а также рассмотрены профессиональные образовательные программы по вновь открываемым специальностям и направлениям с 1 сентября 2020 года.
Начальник академии генерал-майор Леонид Михолап вручил ведомственные награды Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
За значительные заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд присвоено Почетное звание «Почётный работник сферы образования Российской Федерации» доценту Анжелике Рычковой, доценту Артуру Деркачёву, доценту Юрию Ольховику.
Почётными грамотами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации награждены полковник Вячеслав Юдин, доцент Дмитрий Кусайло.
Дипломы кандидата наук были вручены подполковникам Александру Немчанинову и Николаю Квардину, капитанам Евгению Перелыгину и Юлии Островерховой.
Ряд офицеров поощрены грамотами от командования РВСН.