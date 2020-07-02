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02.07.2020 (18:10)

В Подмосковье торжественно стартовал Всеармейский этап конкурса «Танковый биатлон» АрМИ-2020

В Подмосковье на базе Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа прошло торжественное открытие Всеармейского этапа международного конкурса «Танковый биатлон».

Активная фаза отборочного этапа пройдет 2-3 июля, за эти дни экипажи совершат в общей сложности порядка 10 заездов. В каждом заезде танкисты должны поразить 5 мишеней: на первом круге — «танк» (3 мишени) на дальности от 1600 до 1800 м инертным кумулятивным снарядом, на втором — «вертолет» на расстоянии 800–1000 м из 12,7-мм зенитного пулемета «Корд», на третьем — «ручной противотанковый гранатомет», расположенный на дальности 600–800 м, из спаренного 7,62-мм пулемета.

На Всеармейском этапе конкурса «Танковый биатлон» Западный военный округ будет представлять экипаж старшего лейтенанта Ильи Климентьева Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии ЗВО.

Всего в отборочном этапе примет участие 7 команд, а для организации проведения конкурса задействовано более 150 военнослужащих и свыше 40 единиц вооружения, военной и специальной техники Таманской мотострелковой дивизии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Танки , Танковый биатлон , АрМИ , Западный военный округ
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