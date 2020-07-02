02.07.2020 (17:22)
Состоялся телефонный разговор начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова с председателем Военного комитета НАТО Стюартом Пичем
Сегодня состоялись телефонные переговоры начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра боороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова с председателем Военного комитета НАТО главным маршалом авиации Стюартом Пичем.
Стороны обсудили ситуацию в сфере европейской безопасности и контроля над вооружениями.
Были затронуты вопросы борьбы с распространением COVID-19 и меры по предотвращению инциндентов в ходе военной деятельности.
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