02.07.2020 (17:22)

Состоялся телефонный разговор начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова с председателем Военного комитета НАТО Стюартом Пичем

Сегодня состоялись телефонные переговоры начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра боороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова с председателем Военного комитета НАТО главным маршалом авиации Стюартом Пичем.

Стороны обсудили ситуацию в сфере европейской безопасности и контроля над вооружениями.

Были затронуты вопросы борьбы с распространением COVID-19 и меры по предотвращению инциндентов в ходе военной деятельности.

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