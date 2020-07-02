02.07.2020 (16:35)

Артисты Центрального Дома Российской Армии имени М.В. Фрунзе выступили с концертной программой в парке «Патриот»

В парке «Патриот» прошел концерт Центрального Дома Российской Армии имени М.В. Фрунзе, посвященный открытию Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.

«Выступление в честь открытия Главного храма Вооруженных Сил России – главной святыни Российской Армии – для нас является почетным

и ответственным мероприятием», – отметил руководитель творческого коллектива центрального учреждения культуры Минобороны России Дмитрий Сушкин.

На концерте прозвучали новые песни, специально написанные

к празднованию 75-летия Победы: «Майский день», «Два Максима» и «Победа», а также композиции из новой концертной программы «Дорога на Берлин», премьера которой недавно состоялась на главной сцене ЦДРА. Артисты также исполнили всеми любимые песни военных лет: «Синий платочек», «Темная ночь», «Катюша».

Зрители мероприятия тепло принимали каждый номер концертной программы, подпевали и не скупились на аплодисменты.

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