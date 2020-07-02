02.07.2020 (15:30)
Военнослужащие армейского корпуса Черноморского флота приняли участие в открытом всеармейском фотоконкурсе
Военнослужащие армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) и члены их семей приняли участие во всеармейском конкурсе на лучший фотоснимок «Армия России. Фотовзгляд – 2020».
Конкурсанты представили жюри конкурса более 100 работ, посвященных ветеранам Великой Отечественной войны и военной службы, а также будням военнослужащих.
Большинство работ конкурсантов посвящены 75-летию Великой Победы и участию военнослужащих в подготовке и проведении парадов в городах-героях Севастополе, Керчи и столице Крыма - Симферополе, отражают преемственность боевых традиций поколения фронтовиков с нынешними защитниками Отечества.
Победители конкурса будут определены в более чем 15 номинациях.
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