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02.07.2020 (15:30)

Военнослужащие армейского корпуса Черноморского флота приняли участие в открытом всеармейском фотоконкурсе

Военнослужащие армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) и члены их семей приняли участие во всеармейском конкурсе на лучший фотоснимок «Армия России. Фотовзгляд – 2020».

Конкурсанты представили жюри конкурса более 100 работ, посвященных ветеранам Великой Отечественной войны и военной службы, а также будням военнослужащих.

Большинство работ конкурсантов посвящены 75-летию Великой Победы и участию военнослужащих в подготовке и проведении парадов в городах-героях Севастополе, Керчи и столице Крыма - Симферополе, отражают преемственность боевых традиций поколения фронтовиков с нынешними защитниками Отечества.

Победители конкурса будут определены в более чем 15 номинациях.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Конкурсы
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