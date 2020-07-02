02.07.2020 (15:27)

В Военной научной библиотеке Генштаба ВС РФ пройдет книжная выставка о Полтавском сражении

В период с 3 по 17 июля в Военной научной библиотеке Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (г. Москва) пройдет книжная выставка под названием «День победы русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709 год)».

На экспозиции будет представлено свыше тридцати редких уникальных книжных изданий. Кроме того, с 19 июня по настоящее время в библиотеке проходит книжная выставка «Парад бессмертной славы», посвященная

75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Военная научная библиотека Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации располагает укомплектованным книжным фондом по военной науке и истории, художественной литературе, фондом периодических изданий. Подлинное богатство библиотеки представляет уникальная военная литература по стратегии, оперативному искусству, общей тактике и тактике родов войск, военному искусству

с древнейших времен и до наших дней, вооружению и военной технике.

В настоящее время, библиотека открывает свои двери для всех, и, по-прежнему, является основным хранилищем литературы по вопросам военной теории, военного дела и истории.

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