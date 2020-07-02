02.07.2020 (14:52)

В Калининградской области состоится церемония открытия и первый этап всеармейского конкурса «Морской десант-2020»

3 июля в 10.00 на полигоне Хмелевка в Калининградской области состоится торжественная церемония открытия всеармейского конкурса «Морской десант-2020».

Традиционно в церемонии открытия примут участие представители командования Военно-Морского Флота РФ, Балтийского флота, команды-участницы. В рамках официальной части состоится торжественное представление команд участников, подъем государственного флага и флага АрМИ-2020.

После церемонии открытия команды, прибывшие на конкурс, приступят к прохождению первого этапа соревнований – «Полосы препятствий». Данный этап проводится для определения индивидуального рейтинга среди военнослужащих представленных команд. По условиям конкурса, каждый военнослужащий команды в полном обмундировании со штатным оружием и в бронежилетах должен преодолеть данную специализированную полосу, на которой установлены 19 препятствий и общей протяженностью 1200 метров.

Несколькими днями ранее на полигоне Хмелевка водители отработали навыки вождения бронетранспортеров БТР-82а по маршруту с преодолением различных препятствий - колейного моста, рва, прохода между столбами, совершенствовали навыки вождения бронетранспортеров на плаву. Кроме того, наводчики боевых машин и стрелки тренировались в меткости в стрельбе по мишенным позициям, имитирующим надводные, береговые и воздушные цели.

С членами команд в подготовительный период проведены различные занятия по боевой подготовке, а также по технике безопасности при выполнении нормативов конкурса на полигоне и трассе.

С 3 по 6 июля более 200 морских пехотинцев и курсантов, представляющих команды Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища будут демонстрировать свою профессиональную выучку в быстроте, силе и ловкости, меткости стрельбы из стрелкового оружия и вооружения бронетранспортеров, а также в вождении бронетранспортеров по пересеченной местности и на плаву.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице