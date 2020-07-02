02.07.2020 (14:37)

К началу учебного года в Калининграде откроется новое Нахимовское училище

К 1 сентября текущего года в Калининграде откроется новый филиал Нахимовского военно-морского училища.

Открытием филиала Минобороны России завершит создание сети нахимовских училищ на флотах по всей стране. На сегодняшний день военно-морские училища действуют в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Мурманске и Севастополе.

Ход строительства нового учебного заведения сегодня проинспектировал заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

Планируется, что учебный год в стенах нового училища начнут 240 воспитанников.

При работе над проектом учитываются особенности Калининграда. В частности, тесная, дом к дому, средневековая сдержанность и лаконичность застройки города. Местную "нахимовку" выполнят в смешанном стиле, современная эклектика будет соседствовать с элементами прусской архитектуры. В частности, с кирпичной фактурой характерной цветовой гаммы.

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