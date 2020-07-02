02.07.2020 (14:06)

Войска РХБ защиты обрели небесного покровителя

В целях активизации работы по патриотическому воспитанию военнослужащих войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации (РХБ защиты ВС РФ) в год 75-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне, приобщению их к духовно-нравственным ценностям и сохранению исторической памяти о героическом прошлом нашего народа руководство войск РХБ защиты ВС РФ и Союза ветеранов войск РХБ защиты ВС РФ обратились в Московский Патриархат для определения небесного покровителя для войск РХБ защиты Вооружённых Сил Российской Федерации широко известного и почитаемого в Русской Православной Церкви (далее – РПЦ) святого благоверного князя Андрея Боголюбского.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл своим Указом благословил определение святого благоверного князя Андрея Боголюбского «небесным покровителем войск РХБ защиты ВС РФ».

Князь Андрей Боголюбский – защитник русских земель и их собиратель в единое централизованное государство. Он сочетал в себе воинскую доблесть с миролюбием и милосердием, великое смирение с неукротимой ревностью о Церкви, был рачительным хозяином земли, продолжателем в градо- и храмостроительной деятельности своего отца Юрия Долгорукого и деда Владимира Мономаха. Владимирской митрополией РПЦ учреждена медаль святого благоверного князя Андрея Боголюбского.

На протяжении многих лет войска РХБ защиты ВС РФ получали духовную и нравственную поддержку от архимандрита Петра (Кучера), духовника Свято-Боголюбского монастыря Владимирской митрополии РПЦ, участника Великой Отечественной войны, подвижника, настоящего воина духа.

Архимандрит Петр (Кучер) регулярно передавал в войска РХБ защиты ВС РФ, а также в округа и на флота, в виды, рода войск и специальные войска ВС РФ иконы, молитвословы и духовную литературу для военнослужащих.

Руководство войск РХБ защиты ВС РФ всегда подавало личному составу достойный пример христианской любви к Родине и Богу.

В настоящее время солдаты, курсанты, офицеры и генералы войск РХБ защиты ВС РФ углубленно изучают военную историю нашего государства, в том числе и деятельность князя Андрея Боголюбского, принявшего мученическую смерть за христианскую православную веру и любовь к родине, прославленного РПЦ в лике святых и с давних времен почитаемого нашим народом.

В дальнейшем планируется проведение духовно-нравственной и просветительской деятельности с военнослужащими в новом построенном храме святого благоверного князя Андрея Боголюбского (на Волжском бульваре г. Москва) на подворье Патриарха Московского и всея Руси.

Многие ветераны войск РХБ защиты ВС РФ уже духовно окормляются в храме, считают его своим главным храмом и подготовили для передачи в дар храму икону Иоанна Воина, необходимую для благоустройства храма.

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