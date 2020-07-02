02.07.2020 (10:44)

Военный мобильный госпиталь в Туве приступил к оказанию помощи военнослужащим гарнизона и гражданскому населению в борьбе с коронавирусной инфекцией

Военные медики Центрального военного округа (ЦВО) приступили к приему гражданского населения Республики Тыва в мобильном госпитале, развернутом в Кызыле.

Многопрофильный мобильный госпиталь рассчитан на 100 койко-мест, он оборудован отделением анестезиологии и реанимации, инфекционным отделением, лабораторией. В оснащении имеются аппараты ИВЛ, рентген аппарат, УЗИ и другое медицинское оборудование, необходимое для лечения широкого спектра инфекционных заболеваний.

«Сегодня наш госпиталь приступил к приему первых пациентов, все они размещены в специально оборудованных палатах», - отметил начальник полевого мобильного госпиталя Дмитрий Щукин.

Прием пациентов осуществляется с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил. К оказанию помощи населению Республики Тыва привлечены 77 врачей и младших медицинских специалистов Центрального военного округа.

Мобильный госпиталь в Республику Тыва был оперативно переброшен самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России из Челябинской области.

Ранее сообщалось, что Министерством обороны Российской Федерации в г. Кызыл в Республике Тыва развернут полевой многопрофильный мобильный госпиталь Центрального военного округа для оказания помощи военнослужащим гарнизона и гражданскому населению республики в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Всего от Центрального военного округа для выполнения задач по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в Республике Тыва привлечено около 200 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, и около 15 единиц специальной военной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице