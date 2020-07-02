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02.07.2020 (10:40)

Военнослужащие ЦВО апробировали на учениях новый способ защиты войск

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) апробировали новый способ защиты войск во время учений на шести полигонах регионов Урала, Сибири, Поволжья и Таджикистана. Об этом в четверг сообщил журналистам командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

"В рамках противодействия противнику в многосферных операциях, на шести полигонах апробирован новый способ защиты войск – создание комплексной системы с включением в нее сил и средств радиоэлектронной борьбы, разведки, противовоздушной обороны и дальнего огневого поражения. Созданная система позволила повысить эффективность радиоэлектронного поражения радиоэлектронных объектов до степени «управление сорвано». Результативность комплексной защиты войск исследуем в августе на двусторонних армейских командно-штабных учениях", - сказал Лапин.

Апробация проходила на полигонах в Оренбургской, Челябинской, Кемеровской, Свердловской областях, Республик Хакасия и Таджикистан.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Учения , Полигон
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