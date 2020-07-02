02.07.2020 (10:15)
Камышинские десантники совершенствуют навыки вождения боевых машин
На полигоне Камышинский в Даниловском районе Волгоградской области с военнослужащими десантно-штурмового батальона Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего соединения проведено занятие по вождению боевых машин пехоты БМП-2.
Занятие проведено на танкодроме полигона, который оборудован специальными препятствиями, среди которых противотанковые рвы, ежи и надолбы, эскарпы и контрэскарпы, подъемы и спуски, косогоры, окопы, воронки, железнодорожные платформы и колейные мосты.
Практическому вождению боевых машин предшествовало занятие по повторению и закреплению теоретической части вождения боевых машин в различных метеоусловиях, в том числе с использованием современной тренажерной базы, предназначенной для подготовки механиков-водителей. Механики-водители сдали зачеты по правилам вождения техники и прошли инструктаж по соблюдению требований безопасности при проведении занятия.
В ходе практического вождения военнослужащие отработали приемы маневрирования на скоростной трассе, выполнили повороты и развороты различной сложности, преодолели овраги, искусственные и естественные препятствия.
Со всеми поставленными задачами Камышинские десантники справились на оценку отлично.
Всего в занятии приняло участие около 30 механиков-водителей, было задействовано более 10 единиц боевой и специальной техники.