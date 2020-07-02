02.07.2020 (10:16)

В Севастополе прошло торжественное открытие 67-го Чемпионата Черноморского флота по пожарно-спасательному спорту

В Севастополе на тренировочной базе Центра материально-технического обеспечения (МТО) Черноморского флота состоялось торжественное открытие 67-го Чемпионата Черноморского флота по пожарно-спасательному спорту.

В Чемпионате принимают участие 5 команд, из состава пожарных расчётов подразделений МТО флота, занимающихся хранением горюче-смазочных материалов, минно-торпедного и ракетного вооружения.

Участники соревнований будут бороться за звание лучших военных пожарных в преодолении полосы препятствий, штурмовании учебной башни, пожарной эстафете и боевом развёртывании пожарно-технического вооружения.

По итогам двух дней соревнований будут определены победители в каждой из дисциплин, из которых сформируют команду Черноморского флота, которая уже 15 июля примет участие в Чемпионате по пожарно-спасательному спорту Южного военного округа.

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