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02.07.2020 (10:30)

В соединении Дальней авиации прошла акция «День безопасности дорожного движения»

В Саратовской области на базе соединения Дальней авиации прошла акция «День безопасности дорожного движения». Акция направлена на популяризацию соблюдениях правил дорожного движения военнослужащими с целью максимального сокращения дорожно-транспортных происшествий. 

В ходе мероприятия специалисты автомобильной и электро-газовой службы прочитали лекцию для военнослужащих-водителей на тему предотвращения дорожно-транспортных происшествий на служебном и личном транспорте. Также были проведены занятия по знанию требований безопасности и оказанию первой медицинской помощи при дорожно-транспортных происшествиях. 

«Данное занятие проводится с целью повышения эффективности работы органов военного управления по предупреждению дорожно-транспортных происшествий при эксплуатации служебных и личных автомобилей, недопущению гибели и травматизма на дорогах детей, военнослужащих и гражданских лиц», – подчеркнул начальник автомобильной и электро-газовой службы соединения гвардии подполковник Кирилл Гуков.

В ходе занятий также были доведены особенности эксплуатации автомобильной техники на мокрой дороге, бездорожье, а также рассказали об ошибках, которые могут повлечь за собой дорожно-транспортные происшествия. Внимание участников занятия было заострено на недопущении нарушения Правил дорожного движения и соблюдение скоростного режима.

Итогом мероприятия стало тестирование водителей на знания Правил дорожного движения.

С 1 июля в соединении проводятся плановые проверки автопарка на предмет исправности и технического состояния транспортных средств.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
ВКС
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