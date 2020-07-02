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02.07.2020 (10:06)

В Амурской области прошла проверка подразделений авиационного полка дальней авиации

В Амурской области на базе авиационного полка дальней авиации прошла проверка действий оперативной группы передовой команды при перебазировании на оперативный аэродром для выполнения задач по обеспечению полетов авиации.

В ходе мероприятия были проверены действия военнослужащих батальона связи и радиотехнического обеспечения полка по обеспечению связью вне пункта постоянной дислокации.

Помимо личного состава, в мероприятии были задействованы техника связи, специальная, а также авиационная техника.

Проверка подразделений обеспечения полетов проводится регулярно с целью повышения слаженности действий в любое время и в любых условиях обстановки при перебазировании из пунктов дислокации.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Дальняя авиация , ВКС
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