02.07.2020 (09:47)
На Кубани саперы ЮВО приступили к учениям по установке и обезвреживанию минных полей
Специалисты инженерно-саперного полка Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Краснодарском крае, приступили к тактико-специальным учениям по установке и обезвреживанию минного поля на полигоне Молькино.
На специально оборудованных учебных местах военные инженеры отрабатывают новейшие способы ведения инженерной разведки, установки минных полей и разминирования различных участков местности.
Военнослужащие учатся обнаруживать установленные противником противотанковые и противодесантные мины на земле с использованием специального миноискателя.
В ходе полевых учений военнослужащих разделили на две группы, задача первой – заминировать участок местности, а второй – обнаружить установленные мины и обезвредить их. Затем группы меняются задачами.
Помимо обезвреживания мин на всём заминированном участке местности, сапёры отрабатывают проделывание проходов в минно-взрывных заграждениях для прохождения личного состава и техники.
При отработке задач инженерного обеспечения военнослужащие применяют общевойсковой комплект разминирования ОВР-2 «Сокол» и переносной индукционный миноискатель ИМП-2, недавно поступивший на вооружение.