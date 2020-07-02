02.07.2020 (01:39)

Впервые медики ЮВО в Абхазии применили практику борьбы с инфекционными болезнями в полевых условиях

Военнослужащие медицинского подразделения российской военной базы в Абхазии впервые в полевых условиях применили мобильный подвижный комплекс врачебной помощи (ПК ВП-01) для профилактики и выявления острых инфекций у военнослужащих в полевых условиях.

В ходе первого в летнем периоде обучения полевого выхода на горном полигоне Цабал военнослужащие развернули современный полевой госпиталь ПК ВП-01, использовав при этом наработанный опыт и практику.

Медицинские специалисты базы продолжают наращивать опыт, приобретенный ранее в условиях противодействия острым вирусным заболеваниям, внедряют новые подходы в программу медицинской подготовки военных специалистов медицинской службы.

Впервые в сложных полевых условиях сразу на двух полигонах были развернуты полевые мобильные комплекты госпиталя, каждый из них рассчитан на прием более 200 больных. Современные надувные модули госпиталя оснащены современным медицинским оборудованием, в том числе аппаратами искусственной вентиляции лёгких.

Конструкция госпиталя позволяет переоснастить операционные и перевязочные помещения для приема и изоляции пациентов с острыми вирусными заболеваниями.

Работа медиков военной базы ведется при тесном взаимодействии со службой радиохимической и биологической защиты базы, составлен план мероприятий по обработке полевых объектов и военной техники.

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