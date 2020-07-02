Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.07.2020 (00:03)

Военнослужащие ЮВО отработали практический этап двусторонних учений с высадкой десанта на общевойсковых полигонах

Военнослужащие мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированного в Чечне, провели практический этап двусторонних батальонных тактических учений с высадкой воздушного десанта.

Этап проходил на полигонах Серноводский в Ставропольском крае и Гвардеец в Чеченской Республике. В ходе учения экипажи армейской авиации высадили тактический воздушный десант в район ведения боевых действий и оказали им огневую поддержку, после чего эвакуировали их с места выполнения боевых задач, а также уничтожили воздушный десант противника.

На данном этапе военнослужащие совершенствовали навыки владения оружия и техники. Для разведки местности и уточнения количества вероятного противника были использованы расчеты беспилотной авиации и подразделения разведки.

Следующим этапом двусторонних учений станет розыгрыш боевых действий в обороне и наступлении с боевой стрельбой из вооружения танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, буксируемых миномётов «Сани», буксируемых артиллерийских установок «Мста-Б», бронетранспортеров БТР-82А и вертолетов армейской авиации Ми-8 АМТШ.

Всего в учении приняли участие около 1 тыс. военнослужащих ЮВО, было задействовано более 250 единиц техники.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В Приморье завершилось учение инженерных подразделений и артиллерии ВВО
В Амурской области в дальневосточном полку дальней авиации прошло учение с подразделениями МТО
Лучшие призывники Кубани отправились служить в Президентский полк
Военнослужащие молодого пополнения военной базы ЮВО в Абхазии успешно сдали тесты на коронавирус после карантина и приступили к плановым занятиям

Метки:
Мотострелковые войска , Южный военный округ , Учения , Вертолеты
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false