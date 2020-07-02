02.07.2020 (00:03)

Военнослужащие ЮВО отработали практический этап двусторонних учений с высадкой десанта на общевойсковых полигонах

Военнослужащие мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированного в Чечне, провели практический этап двусторонних батальонных тактических учений с высадкой воздушного десанта.

Этап проходил на полигонах Серноводский в Ставропольском крае и Гвардеец в Чеченской Республике. В ходе учения экипажи армейской авиации высадили тактический воздушный десант в район ведения боевых действий и оказали им огневую поддержку, после чего эвакуировали их с места выполнения боевых задач, а также уничтожили воздушный десант противника.

На данном этапе военнослужащие совершенствовали навыки владения оружия и техники. Для разведки местности и уточнения количества вероятного противника были использованы расчеты беспилотной авиации и подразделения разведки.

Следующим этапом двусторонних учений станет розыгрыш боевых действий в обороне и наступлении с боевой стрельбой из вооружения танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, буксируемых миномётов «Сани», буксируемых артиллерийских установок «Мста-Б», бронетранспортеров БТР-82А и вертолетов армейской авиации Ми-8 АМТШ.

Всего в учении приняли участие около 1 тыс. военнослужащих ЮВО, было задействовано более 250 единиц техники.

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