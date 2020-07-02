02.07.2020 (04:01)

Экипажи вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО в ходе активной фазы учения высадили тактический десант общевойскового соединения

Экипажи армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) для проведения тактических учений на Северном Кавказе перешли в оперативное подчинение командирам мотострелковых подразделений 58-й общевойсковой армии ЮВО.

На одном из этапов учения летчики совершили перебазирование на запасной оперативный аэродром.

На полигоне Серноводский экипажи вертолетов отработали скрытую переброску и высадку воздушного тактического десанта, а также задачи по сопровождению колонн военной техники, огневой поддержки действий штурмовых отрядов, доставку боеприпасов и различных грузов военного назначения в труднодоступные участки.

Основными целями учения является совершенствование летной подготовки экипажей армейской авиации, а также способов боевого применения армейской авиации при высадке воздушного десанта. Ряд элементов в ходе учений будет выполнен в сложных метеорологических условиях, в том числе в ночное время, в условиях горной местности в различном диапазоне высот.

В мероприятиях было задействовано около 1 тыс. военнослужащих, 10 транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» 4-й армии ВВС и ПВО, более 250 единиц техники общевойсковой армии ЮВО.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице