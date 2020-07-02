02.07.2020 (07:45)
Расчеты комплекса «Сопка-2» ВВО провели радиолокационную разведку воздушного пространства над Арктической территорией
Военнослужащие радиолокационного подразделения, дислоцированного на острове Врангеля, приняли участие в комплексной тренировке с подразделениями радиотехнических войск Восточного военного округа.
Специалисты радиотехнических войск провели мониторинг воздушного пространства в Арктической зоне ответственности с использованием развернутого на острове Врангеля трассового радиолокационного комплекса «Сопка-2».
В ходе выполнения практической части тренировки расчеты обнаружили и определили координаты самолетов «противника», совершавших полет с выключенными транспондерами, имитация которых осуществлялась самолетами армии ВВС и ПВО.
После идентификации летательных аппаратов они были взяты на сопровождение, а полученная информация оперативно передана на командный пункт противовоздушной обороны.
Для усложнения задачи воздушные цели постоянно меняли направление, скорость и эшелон полета.