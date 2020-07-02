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02.07.2020 (07:45)

Расчеты комплекса «Сопка-2» ВВО провели радиолокационную разведку воздушного пространства над Арктической территорией

Военнослужащие радиолокационного подразделения, дислоцированного на острове Врангеля, приняли участие в комплексной тренировке с подразделениями радиотехнических войск Восточного военного округа.

Специалисты радиотехнических войск провели мониторинг воздушного пространства в Арктической зоне ответственности с использованием развернутого на острове Врангеля трассового радиолокационного комплекса «Сопка-2».

В ходе выполнения практической части тренировки расчеты обнаружили и определили координаты самолетов «противника», совершавших полет с выключенными транспондерами, имитация которых осуществлялась самолетами армии ВВС и ПВО.

После идентификации летательных аппаратов они были взяты на сопровождение, а полученная информация оперативно передана на командный пункт противовоздушной обороны.

Для усложнения задачи воздушные цели постоянно меняли направление, скорость и эшелон полета.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , ВВС , ПВО
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