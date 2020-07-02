02.07.2020 (07:30)

Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине и Курилах поразили все цели из крупнокалиберного пулемета «Корд»

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине и Курильских островах, в ходе полевого выхода на полигоне «Успеновский» выполнили контрольные стрельбы из штатного вооружения (крупнокалиберного пулемета «Корд») многоцелевых легких бронированных транспортеров МТЛБ.

Стрельба выполнялась различными способами: со сменой огневых позиций по появляющимся и движущимся мишеням, с места и в движении, как в дневное, так и в ночное время суток.

Стрельба была организована в три этапа: сначала подавлялись огневые точки, затем был уничтожен артиллерийский расчет и поражена легкобронированная техника условного противника. При этом оценивались точность и скорость поражения целей.

В ночное время экипажи боевых машин выполняли стрельбу по неподвижным мишеням с использованием осветительных ракет и трассирующих боеприпасов.

В связи со сложными погодными условиями, для военнослужащих была предусмотрена выдача дополнительного питания и горячего чая.

Всего к учебным стрельбам было привлечено более 300 военнослужащих мотострелковых подразделений армейского корпуса и задействовано более 50 единиц военной техники.

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